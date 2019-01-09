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قتيلان و8 جرحى في احتجاجات أم درمان بالسودان

10:35 م الأربعاء 09 يناير 2019
قتيلان و8 جرحى في احتجاجات أم درمان بالسودان

احتجاجات السودان

كتب – مصراوي:

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل شخصين، وإصابة 8 آخرين، في الاحتجاجات المعارضة للرئيس عمر البشير، بأم درمان.

وواجهت الشرطة السودانية اليوم الاربعاء متظاهرين بالغاز المسيل للدموع في مدينة أم درمان، كانوا يهتفون "حرية، سلام، عدالة".

ونظم أيضًا متظاهرون موالون لعمر البشير تجمعًا مؤيدا للرئيس السوداني. وكانت الاحتجاجات انطلقت في ديسمبر ضد ارتفاع أسعار الخبز قبل أن تتحول إلى دعوات للإطاحة بالحكومة.

 

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