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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع "بارزاني" الأوضاع السياسية في العراق

10:01 م الأربعاء 09 يناير 2019
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع "بارزاني" الأوضاع السياسية في العراق

مايك بومبيو ومسعود بارزاني

بغداد - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم /الأربعاء/، في أربيل، الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات بين الإقليم وبغداد والحرب ضد الإرهاب.

وأكد بومبيو - وفق بيان لمكتب بارزاني أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي - استمرار بلاده في الشراكة مع الإقليم وبغداد،

من جانبه عبر بارزاني، عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية لمساعداتها في الحرب ضد الإرهابيين، لافتا إلى أن الانتصارات في الحرب ضد الإرهاب تحققت بسبب التنسيق مع القوات الأمريكية.

ووصف بارزاني زيارة وزير الخارجية الأمريكي لكردستان بـ"المهمة ومحل التقدير"، وبخصوص العلاقات بين الإقليم وبغداد، مشيرا إلى وجود أجواء سياسية جديدة في العراق.

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بغداد مايك بومبيو مسعود بارزاني العراق

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