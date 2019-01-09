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ماكرون ينتقد "الدعم الخارجي" لبعض أعضاء حركة السترات الصفراء

09:25 م الأربعاء 09 يناير 2019
ماكرون ينتقد "الدعم الخارجي" لبعض أعضاء حركة السترات الصفراء

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ)

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بعض المتظاهرين المتشددين من حركة السترات الصفراء يتلقون الدعم من الخارج، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو اليوم الأربعاء.

وقال جريفو إن ماكرون أبلغ الوزراء أن حركة الاحتجاجات التي بدأت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي ضد الزيادة التي كانت مقررة على ضريبة الوقود، والتي منذ ذلك الحين اتسعت لتطالب بمطالب أقل وضوحا، تضم العديد من "الأشخاص المخلصين.. الذين يشعرون بالقلق إزاء الحصول على شيك راتب الشهر التالي.."

إلا أن جريفو أضاف أن الاحتجاجات شملت أيضا "أشخاصا مخربين، يتبنون العنف وهمجيين، أحيانا من اليمين المتطرف، وأحيانا من اليسار المتطرف، وبعضهم يحصل على دعم من الخارج".

وأشار جريفو إلى ما وصفه بالتغطية المتعاطفة للاحتجاجات من جانب شبكة روسيا اليوم "ار تي" الحكومة الروسية، والتي قادت إلى اشتباكات أسبوعية مع الشرطة في باريس، وغيرها من المدن.

كما أشار إلى تعبيرات عن الدعم لحركة السترات الصفراء من وزراء في الحكومة الشعبوية الإيطالية.

إيمانويل ماكرون الدعم الخارجي باريس السترات الصفراء فرنسا

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