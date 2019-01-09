السعودية تنفي تصريح منسوب لسفيرها بمصر حول موقف الملك من مظاهرات السودان

القاهرة - مصراوي

نفت السفارة السعودية، الأربعاء، التصريحات المنسوبة لمندوب المملكة في الجامعة العربية أسامة أحمد نقلي بشأن الأحداث في السودان، مضيفة في بيان رسمي أنه لم يدل بأي تصريحات إعلامية حول ما يجرى مؤخرًا في السودان.

ونقل البيان عن نقلي، سفير المملكة في مصر، أن التصريح الذي نسبته له وكالة "سوا" الفلسطينية "مفبرك ولا صحة له جملة وتفصيلا". كما دعا إلى احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحفية.

وكانت الوكالة الفلسطينية، زعمت أن "نقلى" صرح بأن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز يولي اهتماما كبيرا لتطلعات الشعب السوداني ويثني على صبره، على الفترات العصيبة التي يعيشها.

كما زعمت "سوا" أن سفير المملكة في مصر صرح بأن السعودية "لا تعبأ بمن يتولى إدارة البلاد بل إلى كرامة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وكذلك استقرار السودان مؤكدة أن على السلطات السودانية أن تمتنع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتحترم رغبات الشعب وتضمن حرية الرأي والتعبير".

ويشهد السودان مظاهرات في عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وطالب المحتجون برحيل الرئيس عمر البشير.

من جانبه اعترف البشير بوجود أزمة اقتصادية في بلاده، لكنه أكد أن المظاهرات تشهد عمليات تخريبية بتحريض من دول وأطراف خارجية من اجل إسقاط السودان، وحذر المواطنين في بلاده من مصير دول كاليمن وسوريا وليبيا.