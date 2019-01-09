وزيرا الدفاع التركي والروسي يبحثان في اتصال هاتفي الأوضاع بإدلب السورية

كتب – مصراوي:

أفادت فضائية "تي آر تي"، أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونظيره الروسي، سيرخي شويجو، بحثا في اتصال هاتفي الأوضاع في إدلب، والأمن بالمنطقة، في ضوء الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في قمة سوتشي، سبتمبر الماضي.

وكان لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في سوتشي، في سبتمبر الماضي، خلص إلى اتفاق بين الطرفين على إنشاء "منطقة منزوعة السلاح" في محافظة إدلب، ستتم مراقبتها من طرف كل من دوريات الجيش التركي ووحدات الشرطة العسكرية الروسية.