الشرطة الإيطالية تعتقل 15 شخصًا لتهريب مهاجرين غير شرعيين من تونس

روما - (د ب أ):

أعتقلت الشرطة الإيطالية 15 شخصا، من بينهم إسلامي مشتبه به، لقيامهم بتهريب مهاجرين من تونس إلى صقليه.

وقالت شرطة كارابينييري (قوات الدرك الوطني الإيطالية) في بيان اليوم الأربعاء إن كل واحد من المقبوض عليهم سيدفع غرامة نحو 2500 يورو (2880 دولارا) لعمليات النقل غير القانونية على زوارق سريعة، وبعضهم هارب من العدالة في تونس.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أخبر أحد المهاجرين التونسيين الشرطة بشأن الأنشطة غير القانونية، كما أخبر المحققين بأن من بين أولئك الذين تم تهريبهم إلى صقلية مشتبهين بالإرهاب.

وتابع البيان ان أحد المعتقلين متهم بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب، لأنه اعتاد على نشر دعاية إسلامية على الشبكات التواصل الاجتماعي.