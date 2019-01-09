خامنئي: بعض مسئولي الإدارة الأمريكية "حمقى من الدرجة الأولى"

طهران - (د ب أ)

وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله خامنئي، اليوم الأربعاء بعض أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم "حمقى من الدرجة الأولى"، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وخلال استقباله اليوم حشدا من أهالي مدينة قم، قال خامنئي إن بعض قادة أمريكا يتظاهرون بأنهم مجانين، لكنني بطبيعة الحال أرفض ذلك إلا أنهم حمقى من الدرجة الأولى.

وتأتي تصريحات خامنئى على خلفية العقوبات، التي فرضتها واشنطن على طهران، ردا على البرنامج النووي الإيراني، وتسببت في أزمة اقتصادية حادة في البلاد لشهور.

وأكد خامنئي على "ضرورة الوقوف أمام تبجح المسؤولين الأمريكيين بشجاعة وعقلانية" ، مضيفاً" إنكم ترون كيف يتحدثون بكلام عبثي وكالمهرجين؛ اذ قال مسؤول أمريكي بأنه على إيران أن تتعلم حقوق الإنسان من السعودية".

واضاف قائد الثورة، "أن هؤلاء لا قيمة لتهديدهم أو كلامهم أو توقيعهم ولا ينبغي إعارة الأهمية لهم".

وتابع خامنئي قائلا إنه على مدى السنوات الأربعين الماضية اعتقد كثيرون بأنهم قادرون على الإطاحة بالجمهورية الإسلامية ، مشيرا على سبيل المثال إلى الرئيس العراقي السابق صدام حسين ، الذي ظن أنه قد يصل إلى طهران في غضون أسبوع من بداية الحرب ضد إيران في عام 1980 وبمساعدة من الولايات المتحدة استمرت الحرب في الواقع حتى عام 1988.

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى أنه بعد فشل كل هذه الخطط، فإن واشنطن تحاول الآن تحريض المجتمع الدولي ضد إيران.

ويرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية في البلاد قد تزداد سوءا في الأشهر المقبلة ، وخاصة إذا طالت العقوبات الأمريكية صادرات النفط الإيرانية، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

ويعتقد نفس المراقبين بأن الحل يكمن فقط في القنوات الدبلوماسية.