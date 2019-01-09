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بومبيو: تنفيذ قرار الانسحاب من سوريا سيكون بالتعاون مع العراق

05:58 م الأربعاء 09 يناير 2019
بومبيو: تنفيذ قرار الانسحاب من سوريا سيكون بالتعاون مع العراق

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

بغداد - (د ب أ)

جددت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عزمها سحب قواتها بشكل تدريجي ومنظم من الأراضي السورية بالتعاون والتنسيق مع العراق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال اجتماعه برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في العاصمة العراقية، إن الولايات المتحدة "عازمة على تنفيذ قرار الانسحاب من سورية بشكل تدريجي، ومنظم وبالتعاون والتنسيق مع العراق".

وأضاف أن بلاده تدعم "الحكومة العراقية وجهودها لبسط الأمن وتنشيط الاقتصاد العراقي".

فيما أكد رئيس الوزراء العراقي على "أهمية العلاقات العراقية الأمريكية خصوصا في مجال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد".

وقال عبد المهدي إن "العراق بلد ديمقراطي يشهد تطورا ملحوظا، وحريص على استقرار المنطقة، واقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية والصديقة وجميع دول الجوار".

مايك بومبيو وزارة الخارجية الأمريكية بغداد العراق عادل عبد المهدي الحكومة العراقية

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