"نورما" تضرب الشام: ثلوج ورياح تقتل لبنانيا وطفلة سورية وتُشرد لاجئين (صور وفيديوهات)

أنقذا عشرات الأشخاص.. ماذا قال بطلا مصر بعد منحهما الجنسية اليونانية؟

في أول يوم عمل.. نائب أمير مكة الجديد يستقل قطار الحرمين (صور وفيديو)

كتبت- رنا أسامة:

لقي مواطن لبناني وطفلة سورية مصرعهما جراء العاصفة الثلجية "نورما" التي ضربت بلاد الشام منذ أيام، وبلغت ذروتها بعد ظهر أمس الثلاثاء، متسببة في سقوط كثيف للثلوج في بعض المناطق الجبلية، وتحديدًا بلبنان، مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة في المناطق الساحلية.

وإلى جانب الخسائر المادية التي ألحقتها "نورما" بالمُمتلكات والبنى التحتية، فإنها زادت الطين بلّة بالنسبة للاجئين السوريين في لبنان تاركة العديد منهم مُشرّدين بعد أن غرقت خيامهم وتلفت مؤنهم بفِعل الفيضانات الناجمة عنها دون أدنى مقومات تقيهم شرّ البرد القارس.

وفرّ أكثر من مليون سوري إلى لبنان منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011. وتقول وكالات الأمم المتحدة إن معظمهم يعيشون في فقر، بحسب رويترز.

لبنان.. قتيلان ومئات المُشرّدين

وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض المناطق الجبلية بلبنان، وسط هطول أمطار غزيرة على معظم المناطق وثلوج على المرتفعات، لتبلغ العاصفة ذروتها أمس الثلاثاء.

وتحوّلت شوارع عِدة في لبنان إلى أنهار بسبب غزارة مياه الأمطار التي هطلت على مدار الأيام الثلاث الماضية بفِعل العاصفة. وتسبّبت في انهيارات كبيرة للأتربة والصخور على الطُرقات العامة في عدة مناطق جبلية، إضافة إلى ارتفاع منسوب نهر الليطاني والنهر الكبير

ولقي مواطن لبناني من بلدة حومين الفوقا، جنوبي البلاد، حتفه في حادث سير بعد أن انقلبت به سيارة في محيط نهر الزهراني جراء العاصفة الثلجية.

كما عُثِر على جثة طفلة سورية تبلغ من العمر 8 أعوام في أحد بساتين الليمون، الأربعاء. وسقطت في مجرى نهر شتوي في منطقة المنية بلبنان أمس الثلاثاء بعدما جرفها سيل الأمطار من أمام منزلها إلى الوديان القريبة.

وأُغلِقت معظم المدارس اللبنانية، أمس الثلاثاء، حتى في المناطق الساحلية بسبب ظروف الطقس السيء جراء العاصفة، ابتداءً من ظهر أمس الثلاثاء وحتى صباح الخميس المُقبل.

وأوقفت العاصفة كذلك عمل بعض الموانئ وقطعت خدمات التيار الكهربائي في عدد من مدن شمال وجنوب لبنان.

واضطر الكثير من المواطنين إلى عدم مُغادرة منازلهم بفعل تدني درجات الحرارة واشتداد قوة الرياح وغزارة الأمطار وسقوط حبّات الثلج، كما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أدت إلى تشكل السيول في بعض المناطق الجبلية، إضافة إلى تساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر فما فوق، مع تدني مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة ليلامس ليلا 1000 متر فما دون في المناطق الداخلية.

وفي العاصمة بيروت، رصدت الكاميرات هطولًا غزيرًا للأمطار مع هبوب رياح قوية اقتلعت أشجارا من جذورها فيما أغلقت المياه عددًا من الطرق بالعاصمة لبعض الوقت مما أعاق حركة السير.

وألحقت العاصفة أضرارًا فادحة بمُخيّمات النازحين في عرسال، حيث غرقت المخيمات بمياه السيول وتحطّمت الخيم من جراء العواصف، وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأشارت التقارير الأولية لهيئات إغاثية إلى أن حوالى 150 من المخيمات العشوائية المنتشرة في لبنان تضررت من العاصفة، قرابة 70 منها اجتاحتها المياه التي فاضت عن جوانب الطرق أو الأنهر، وأكثر من 15 مخيما دمرتها الأمطار والرياح، لاسيّما في البقاع وفي الشمال، بحسب تقارير محليّة.

وتمكّن الصليب الأحمر اللبناني من إجلاء قاطني أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة السماقية الحدودية، والذي يضم أكثر من 100 عائلة سورية، أي ما يزيد عن 500 شخص، اجتاحت سيول مياه النهر الكبير خيامهم وخربتها، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

سوريا.. تحذيرات من سيول

وفي سوريا، تراكمات الثلوج في منطقة ريف دمشق غربي العاصمة، ولا سيما بمدينة الزبداني ومحيطها، التي ترتفع بنحو 1200 متر عن سطح البحر.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن درجات الحرارة ستبقى أدنى معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم ماطر فوق معظم مناطق سوريا وتكون الهطولات غزيرة فوق المناطق الغربية والشمالية، محذرة من تشكل السيول في المنخفضات والوديان، على أن يتراكم الثلوج فوق المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر.

الأردن.. ثلوج محدودة و"هجوم لاذع"

وأظهرت صور ومقاطع فيديو سقوطًا محدودًا للثلوج في المناطق الجبلية بالأردن، ولا سيما في المناطق المرتفعة من العاصمة عمّان منذ مساء الاثنين، لكن الثلوج توقفت نهار أمس الثلاثاء، وسط توقعات بتجدّد سقوط الثلوج مساء اليوم الأربعاء.

وتساقطت الثلوج بغزارة في منطقة سوف بمحافظة جرش، الأربعاء، كما تساقطت في منطقة عبين بمحافظة عجلون، حيث تعطّلت الدراسة في مختلف مدارس المحافظة باستثناء طلبة الثانوية العامة، حسبما أعلن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم في الأردن وليد الجلاد.

ويُتوقّع أن تتراكم الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد عن 900 متر خلال ساعات الليل، وفق هيئة الأرصاد الجوية الأردنية.

وفي وقت سابق، شنّ رواد التواصل الاجتماعي هجومًا لاذعًا على مراكز التنبؤات الجوية الخاصة والحكومية، بسبب ما عدّوه "فشلًا في التوقعات الجوية". وعبّروا عن استيائهم من إخفاق مراكز التنبؤات، بما يخص توقعات هطول الثلوج، بحسب موقع "خبّرني" الأردني.

فلسطين.. الثلوج قادمة

وفي فلسطين، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 950 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر هائجا.

وأشارت إلى أن الأجواء الليلة ستكون شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية، كما يتساقط البرد أحيانا فوق المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار.