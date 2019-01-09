تفاصيل العملية الاستباقية في القطيف بالسعودية

القاهرة - مصراوي:

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، الأربعاء، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط إرهابي، وذلك إثر شنها عملية استباقية أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين واعتقال آخر في القطيف شرقي المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة: "نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية بمحافظة القطيف، رصدت مؤشرات قادت بفضل الله بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك والاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة اتخذوا منه وكراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي. وإعاقة وتعطيل مشاريع التنمية بالقطيف".

ونقلت (واس)عن المتحدث قوله: "على إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر الاثنين عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة المنزل سالف الذكر والذي كان يتواجد بداخله 7 من المطلوبين أمنياً وقامت بتوجيه النداءات لهم لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن ، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين من المارة والساكنين في محيط الموقع ونتج عن العملية ما يلي:-

مقتل الإرهابيين الآتية أسماؤهم:

1 ـ المطلوب/ عبدالمحسن طاهر محمد الأسود

2 ـ المطلوب/ عمار ناصر علي آل أبوعبدالله

3 ـ المطلوب/ علي حسن علي آل أبوعبدالله

4 ـ المطلوب/ عبدالمحسن عبدالعزيز آل أبوعبدالله

5 ـ المطلوب/ محمد حسين مكي الشبيب

6 ـ المطلوب/ يحيى زكريا مهدي آل عمار

كما ألقي القبض على المطلوب عادل جعفر تحيفه، بعد إصابته ، والتي نقل على إثرها المستشفى وحالته مستقرة.، كما أصيب خمسة من رجال الأمن إصابات طفيفة، وتلقوا العلاج اللازم وحالتهم مستقرة، فيما لم يتعرض أي من المارة أو القاطنين لأي أذى ولله الحمد .

وأضاف المتحدث أنه تم "ضبط (7) رشاشات آلية، وثلاث قنابل تم التعامل معها في الموقع، ومسدس جلوك ، وعدد (593) طلقة رشاش وعدد (30) طلقة مسدس ، وعدد (21) مخزن سلاح، وعدد (22) هاتف جوال ، وقد قامت الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة الشرقية ضمن مهامها المساندة برفع الآثار والأدلة المتخلفة في الموقع.

وأوضح أن رئاسة أمن الدولة "إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين جعلوا أنفسهم أدوات طيعة لتنفيذ أجندات لجهات خارجية لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أمنه واستقراره".