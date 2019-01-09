البشير يحذر السودانيين من التحول إلى لاجئين

الخرطوم - (د ب أ):

أكد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأربعاء أن تسليم السلطة لن يتم إلا عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، محذرا السودانيين من أن يصيروا لاجئين.

وقال البشير، خلال تجمع حاشد لأنصاره في الساحة الخضراء، وسط العاصمة الخرطوم اليوم ، إن بلاده كانت عرضة بشكل دائم للتآمر، من أجل "تدميرها وكسرها".

وأضاف:"ما في بعد الحوار الوطني والجلوس للطاولة.. القرار هو قرار الصناديق، واللي يختاره الشعب السوداني إحنا وراه".

وحذر البشير السودانيين من أن يصيروا لاجئين، قائلا: "الناس في دول ثانية فقدوا الأمن، وجاءوا لبلادنا للبحث عنه.. إنتو بتمشو لفين؟ بتصيروا لاجئين؟".

وقال البشير في حديثه:"نحن نؤكد أن من يريد السلطة مرحب به، لكن ذلك لن يتم إلا عن طريق واحد وهو عبر انتخابات حرة ونزيهة".

وتابع " الداير يحكم السودان يرجع للشعب السوداني, ومن يختاره الشعب السوداني سنقف لتحيته طوالي".

ووجه البشير الشكر لدول الصين وروسيا والكويت وقطر والإمارات ، قائلا إنها "وقفت معنا في الظروف الصعبة".

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية منذ 19 ديسمبر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية ما أدى إلى سقوط 19 حالة وفاة من بينهم أفراد من القوات النظامية وإصابة 219 مواطنا و187 من أفراد القوات النظامية، حسبما أعلن بشارة جمعة ارور وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية .

فيما أفاد حزب الأمة القومي السوداني المعارض بسقوط 45 قتيلا و1000 مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات.

من جهتها ، تقول منظمة العفو الدولية إن 37 شخصا لقوا حتفهم في الاحتجاجات.