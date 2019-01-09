محكمة يابانية ترفض طلب إنهاء فترة احتجاز كارلوس غصن

طوكيو - (د ب أ):

رفضت محكمة يابانية اليوم الأربعاء طلب محامي الرئيس السابق لشركة نيسان موتور كارلوس غصن إنهاء فترة احتجازه عقب اعتقاله في نوفمبر الماضي.

ويأتي هذا الحكم بعد يوم من دفع غصن ببراءته من اتهامات ارتكاب المخالفات المالية الموجهة إليه خلال جلسة استماع بمحكمة طوكيو الجزئية.

وكانت المحكمة قد وافقت عشية العام الجديد على طلب ممثل الادعاء في طوكيو باحتجاز غصن 64 عاما لمدة عشرة أيام أخري حتى الجمعة المقبلة. ومن المحتمل أن تمدد المحكمة فترة الاحتجاز.

وكان الادعاء قد ألقى القبض على غصن في 19 نوفمبر الماضي للاشتباه في تعمده تقليل قيمة راتبه الحقيقي بواقع 5 مليار ين (44 مليون دولار) في الفترة من 2011 حتى 2015.

وتم توجيه تهم جديدة لغصن في أواخر ديسمبر تتعلق بنقل خسائر شخصية تقدر بـ 8ر1 مليار ين لشركة نيسان عام 2008.

وقال القاضي يوشي تادا أمس الثلاثاء إن احتجاز غصن مستمر بسبب الخوف من هروبه من البلاد.

وأضاف أن هناك خطورة أيضا بأن يقوم بإخفاء أدلة.

وقلل فريق الدفاع عن غصن من أهمية هذه المخاوف وطالب بالإفراج عنه.