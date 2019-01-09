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إسرائيل تكشف عن محاولة "دولة أجنبية" التأثير على الانتخابات

12:24 م الأربعاء 09 يناير 2019
إسرائيل تكشف عن محاولة "دولة أجنبية" التأثير على الانتخابات

ناداف أرجمان مدير جهاز الأمن الداخلي

تل أبيب - (د ب أ):

كشف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) عن أن "دولة أجنبية" تعتزم التدخل في الانتخابات العامة المقررة في نيسان/أبريل القادم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الجهاز نداف أرجمان القول في فعالية أمس الأول الاثنين :"لا أستطيع القول في هذه المرحلة لمن أو ضد من (سيكون التدخل)، وأعرف ما أتحدث عنه".

وأضاف أرجمان أن التدخل المتوقع سيكون من خلال هجمات إلكترونية وقراصنة.

وتعقيبا على هذا، أصدر جهاز الشين بيت بيانا أكد فيه الرغبة في توضيح أن "دولة إسرائيل والأجهزة الاستخباراتية لديها الأدوات والإمكانيات لتحديد مصدر أية محاولة تأثير أجنبية ومراقبتها وإحباطها. وإذا ما حدث ذلك، فإن مؤسسة الدفاع الإسرائيلية لديها القدرة على ضمان انتخابات ديموقراطية وحرة في دولة إسرائيل".

وكانت الرقابة العسكرية قد حظرت نشر اسم الدولة التي أشار إليها رئيس الشين بيت، إلا أن تامار زاندبرج، رئيسة حزب "ميريتس"، قالت إنه "يجب على أجهزة الأمن ضمان عدم تدخل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الانتخابات لصالح صديقه الديكتاتور بيبي"، في إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

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