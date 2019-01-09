الخارجية الأردنية: لا نضع قيودا على العراقيين عند زيارتهم للمملكة

عمان - (د ب أ):

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن السفير ماجد القطارنة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن وضع قيود على العراقيين عند زيارتهم المملكة.

وكانت تقارير ذكرت أن السلطات الأردنية تمنع العراقيين ممن يحملون سمات دخول إيرانية على جوازات السفر الخاصة بهم من الدخول للمملكة.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الأربعاء عن القطارنة القول إن هذا الخبر "شائعة عارية عن الصحة، ولا أساس لها".

وأكد أن "الأردن لا يضع أية قيود على الأشقاء العراقيين عند زيارتهم بلدهم الثاني".