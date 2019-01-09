وزير الخارجية اليمني: لا مشاورات جديدة مع الحوثيين

القاهرة- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أنه لن تكون هناك جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد أولا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأربعاء عن اليماني القول :"لا يوجد أي اتفاق على عقد مشاورات جديدة، وما تتناقله وسائل الإعلام هي تسريبات من قبل الميليشيات الانقلابية حين تحدث محمد علي الحوثي عن وجود جولة أخرى في الأردن، وهذا الحديث لم يؤكده المبعوث الدولي (مارتن جريفيث) في أثناء لقاءاته مع الحكومة الشرعية، كما أن الدول الراعية لم تطرح مثل هذه الأفكار خلال لقائنا معهم بشكل مباشر".

وتابع أن حكومة بلاده طالبت الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بممارسة ضغوط على جريفيث والجنرال باتريك كومارت، رئيس لجنة إعادة الانتشار، لتنفيذ "اتفاق ستوكهولم".

ووافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، خلال اجتماعه، مساء أمس، بالمبعوث الأممي على تمديد فترة اتفاق الحديدة، على أن يتم وضع برنامج زمني جديد لإتمام الاتفاق.

ولفت اليماني إلى أن اجتماعاً مطولاً عقد مع الدول الراعية للعملية السياسية جرى خلاله توضيح صورة ما يجري من تطورات في الحديدة، كما جرى تسليمها محاضر وملخصات وتقارير ميدانية واردة من الحديدة لانتهاكات المسلحين.