ائتلاف العبادي: استدعاء القوات الأمريكية إلى العراق تم من قبل حكومة المالكي

بغداد- (أ ش أ):

قال "ائتلاف النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، إن استدعاء القوات الأمريكية الى العراق، تم من قبل حكومة نوري المالكي.

وأضاف الائتلاف - في بيان اليوم (الأربعاء) أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن "القوات الامريكية تم استدعاؤها الى العراق بتاريخ الـ24 من يونيو عام 2014، من قبل حكومة نوري المالكي اثر دخول عصابة داعش الارهابية واسقاطها للمحافظات"، مبينا أن ذلك مثبت في وثائق الأمم المتحدة والوثائق المتبادلة بين الدولتين.

وتابع إن "ذلك استند إلى اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا"، مشيرا الى ان "حيدر العبادي حين نال ثقة مجلس النواب بتاريخ الثامن من سبتمبر عام 2014، كانت القوات الأمريكية متواجدة في العراق قبل استلامه مسؤولية رئاسة الوزراء بأكثر من شهرين".

واعتبر "ائتلاف النصر" أن العبادي هو الذي جعلها قوات متعددة وليست قوات امريكية فقط، داعيا القوى السياسية الى الالتزام بالمصداقية والابتعاد عن تضليل الراي العام.

وقال في بيانه "إن العبادي كان وما زال حريصا على استقلال العراق وسيادته، وإن جميع الخطوات التي اتخذها كانت تصب بمصلحة وحدة واستقلال وسيادة العراق، ولن تنال من اصراره ومواقفه الوطنية محاولات الاقصاء والتشويه والتضليل التي تمارسها نخب غير مسؤولة" (بحسب البيان).

وكان "ائتلاف دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، اتهم أمس (الثلاثاء)، حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بإهمال تطبيق اتفاقية اخراج القوات الامريكية، وطالب الحكومة العراقية بطبيق الاتفاقية وعدم التهاون بموضوع اخراج تلك القوات.