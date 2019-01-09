العراق: اعتقال مدبر تفجير سيارة ملغومة في تكريت أمس

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت هيئة الحشد الشعبي بالعراق ،اليوم الأربعاء، اعتقال مدبر التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش "سيطرة الأقواس" الأمنية في المدخل الشمالي لمدينة تكريت.

وقال الحشد الشعبي- في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "قوات الحشد الشعبي ألقت القبض على مدبر التفجير الإرهابي الذي استهدف سيطرة الأقواس أمس وذلك بالتعاون مع استخبارات عمليات صلاح الدين".

وشهدت محافظة صلاح الدين أمس تفجيرا إرهابيا بسيارة مفخخة استهدفت نقطة التفتيش "سيطرة الأقواس" بمدينة تكريت، ما ادى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة عدد من المواطنين.