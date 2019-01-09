كوريا الجنوبية والسويد يناقشان الملف الكوري الشمالي

سول - (أ ش أ):

بحث الممثل الخاص لشئون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية لي دو هون مع مبعوث الحكومة السويدية إلى شبه الجزيرة الكورية كينت هارستيدت، الذي يزور سول حاليا ، العلاقات الثنائية والملف الكوري الشمالي.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيان أصدرته وزارة الخارجية:" لقد تبادلا الآراء حول التعاون بين الدولتين فيما يتعلق بقضية شبه الجزيرة الكورية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن السويد شاركت في العديد من مشاريع المساعدات الإنسانية للكوريين الشماليين، وسافر هارستيدت إلى بيونج يانج في يونيو الماضي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الكوريين الشماليين.

وتعتبر السويد، واحدة من عدد قليل من الدول الغربية التي لها سفارة تعمل بكامل طاقتها في كوريا الشمالية ، حيث تعمل سفارتها كقوة حماية لمواطني الولايات المتحدة في الدولة الشيوعية، حيث لا يوجد لدى واشنطن تمثيل دبلوماسي هناك.