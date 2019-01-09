دبلوماسي روسي: موسكو ترغب في استئناف مباحثات مع واشنطن حول الحد من التسلح

موسكو - (أ ش أ):

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم (الأربعاء) أن موسكو ترغب في استئناف حوار هادف مع الولايات المتحدة قريباً حول الحد من التسلح.

وقال ريابكوف -في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها الإنجليزية- "نود أن نستأنف حواراً ذا معنى بشأن الحد من التسلح في المستقبل القريب، نحن نعمل على ذلك أيضاً، ربما نخرج بشيء منه لكننا لا نستطيع أن نعلن عن أية جداول أو أحداث متفق عليها بعد".مؤكدا أن روسيا مستعدة لمناقشة مسألة الصواريخ مع واشنطن.

وأضاف: "لا يمكننا تجنب الحديث عن الصواريخ، نحث الأمريكيين على النظر في الموقف بشكل كامل وأن يكونوا على استعداد لإجراء مثل هذا الحوار للتوصل إلى حل."