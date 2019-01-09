القنصلية الأمريكية في "ملبورن" تؤكد تلقيها لطرد مشبوه

كانبيرا - (أ ش أ):

أكد متحدث باسم القنصلية الأمريكية في مدينة "ملبورن" الاسترالية اليوم (الأربعاء) تلقي القنصلية لطرد مشبوه.

وقال المتحدث - الذي لم يعلن عن هويته في تصريح نقلته هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) - إنه تم التعامل مع الطرد المشبوه وفقا للإجراءات المتبعة وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية والشرطة الفيدرالية الاسترالية التي تحقق في ملابسات هذه الواقعة.

وأضاف :إن السفارة الأمريكية في العاصمة كانبيرا لم تكن مستهدفة بطرد ولم تتلق أي شيء.

وكانت الشرطة الاسترالية قد أعلنت إجلاء جميع الأشخاص من القنصليات الأجنبية بمدينتي "ملبورن" و"كانبيرا"، وذلك بعد وصول طرود مشبوهة إلى هذه القنصليات.مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيقات في الظروف المحيطة بهذه الحوادث .