مفوضية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تسحب موظفيها من جواتيمالا

جواتيمالا سيتي - (أ ش أ):

بدأت مفوضية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بجواتيمالا بسحب موظفيها ومتعلقاتها من مكاتبها قبيل الموعد المحدد لها لمغادرة البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) اليوم (الأربعاء) أن هذه الأنباء جاءت على الرغم من اعلان متحدث أممي بأن مفوضية مكافحة الفساد ستواصل عملها في جواتيمالا حتى نهاية تفويضها في شهر سبتمبر القادم .

وكان رئيس جواتيمالا جيمي موراليس قد منح المفوضية 24 ساعة لمغادرة البلاد متهما إياها بانتهاك قانون البلاد.

وأعلنت جواتيمالا الاثنين الماضي انسحابها من "اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا"، وهي كيان مستقل مدعوم من الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.