أكثر الكلمات إنتشاراً

أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

أستراليا تتعامل مع طرود مشبوهة أرسلت إلى سفارات وقنصليات

07:16 ص الأربعاء 09 يناير 2019
أستراليا تتعامل مع طرود مشبوهة أرسلت إلى سفارات وقنصليات

الشرطة الاتحادية الأسترالية

كانبرا - (د ب أ):

قالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إن السلطات تتعامل مع طرود مشبوهة أرسلت إلى سفارات وقنصليات في ولاية فيكتوريا ومنطقة العاصمة الأسترالية اليوم الأربعاء.

وذكرت الشرطة في تغريدة عبر تويتر أنه "يتم فحص الطرود بحضور خدمات الطوارئ" ، مضيفة أنه "يجري التحقيق في الملابسات".

وأفادت قناة "7 نيوز ملبورن" المحلية بأن أكثر من 10 مكاتب دبلوماسية في العاصمة كانبرا وفي مدينة ملبورن ،ثاني أكبر المدن الأسـترالية ، استهدفتها سلسلة من الطرود غير معروفة المصدر.

الشرطة الاتحادية الأسترالية كانبرا طرود مشبوهة

الخبر التالى:

أجساد ومخيمات تتوق للدفء... اللاجئون السوريون يتجمدون تحت ثلوج لبنان
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان