أستراليا تتعامل مع طرود مشبوهة أرسلت إلى سفارات وقنصليات

كانبرا - (د ب أ):

قالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إن السلطات تتعامل مع طرود مشبوهة أرسلت إلى سفارات وقنصليات في ولاية فيكتوريا ومنطقة العاصمة الأسترالية اليوم الأربعاء.

وذكرت الشرطة في تغريدة عبر تويتر أنه "يتم فحص الطرود بحضور خدمات الطوارئ" ، مضيفة أنه "يجري التحقيق في الملابسات".

وأفادت قناة "7 نيوز ملبورن" المحلية بأن أكثر من 10 مكاتب دبلوماسية في العاصمة كانبرا وفي مدينة ملبورن ،ثاني أكبر المدن الأسـترالية ، استهدفتها سلسلة من الطرود غير معروفة المصدر.