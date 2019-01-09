ترامب: الوضع على الحدود يمثل أزمة إنسانية

واشنطن - (د ب أ):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع على طول الحدود الأمريكية المكسيكية بأنه أزمة إنسانية تكلف الأمريكيين أرواحا ومالا، وذلك في خطاب أدلى به إلى الأمة.

وقال ترامب إن "هناك مجرمين تم اعتقالهم عند الحدود وارتكبوا آلافا من جرائم العنف ..وسيتم فقد آلاف الأرواح الأخرى إذا لم نعمل حاليا".

وأوضح ترامب أن الحقيقة المأساوية للهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية هو التدفق غير القابل للسيطرة لمهربي البشر والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

وتابع: "هذه الدائرة من معاناة البشر هي ما تصر إدارتي على إنهائها".

من جانبها، اتهمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، ترامب بأنه يأخذ الحكومة رهينة "هاجسه" بإرغام الأمريكيين على دفع مقابل جدار حدودي "باهظ الثمن وغير فعال".

وصرحت بيلوسي بذلك وهي برفقة زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر.

وقال شومر إن ترامب استخدم المكتب البيضاوي في "افتعال أزمة"، ودعاه إلى التوقيع على مشاريع القوانين التي تسمح بتمويل الحكومة وإنهاء إغلاق جزئي مستمر منذ 18 يوما.