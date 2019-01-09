تسوية قضية ضد رئيس وزراء اسكتلندا السابق أليكس سالموند

لندن - (د ب أ):

قال مسؤول حكومي كبير في ادنبره أمس الثلاثاء، إن القضية المرفوعة ضد رئيس حكومة اسكتلندا السابق أليكس سالموند بشأن مزاعم اعتداء جنسي قد تم تسويتها.

وقالت السكرتيرة الدائمة ليزلي إيفانز في بيان نشر على الإنترنت.:" أبلغ محامو الحكومة الاسكتلندية وأليكس سالموند هذا الصباح المحكمة المدنية العليا بأن تصرفاته قد تم تسويتها وأن المحكمة وافقت على تلك التسوية".

وأكدت الحكومة الاسكتلندية في أغسطس الماضي ، أنها تلقت شكويين ضد سالموند.

وشرع سالموند بعد ذلك في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الإقليمية التي قادها في وقت ما لإجراء تحقيق في المزاعم ، ووصف العملية بأنها "غير عادلة" ، قائلاً إنه لم يتمكن من الاطلاع على ملف القضية المرفوعة ضده.

وقالت إيفانز اليوم الثلاثاء، إن التحقيق تم تجنيبه "لأنه ثبت أن التحقيق كان معيباً من الناحية الإجرائية".

وفي بيان له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، رحب سالموند بهذه الخطوة، وكشف أن القضية كلفته "مئات الآلاف من الجنيهات".