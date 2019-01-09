كوبا أخفقت في الإبلاغ عن الآلاف من حالات الإصابة بفيروس زيكا

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

أفادت مجلة "نيو ساينتيست" أمس الثلاثاء، أن كوبا لم تبلغ عن الآلاف من حالات الإصابة بفيروس زيكا.

ووفقا لتقرير المجلة فإن الإصابات بفيروس زيكا بلغت ذروتها في كوبا في النصف الثاني من عام 2017 ، عندما كان الفيروس يتراجع في جنوب أمريكا وأمريكا الشمالية.

ومع ذلك ، لم تخطر السلطات الكوبية منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (باهو) بتفشي المرض.

وقالت السلطات في تقارير صحفية إنه بحلول مايو 2017، تم اكتشاف ما يقرب من 1900 حالة إصابة، بيد أن خبراء من كلية ييل للصحة العامة قدروا عدد المصابين في العام بأكمله بنحو 5.700 مصابا.