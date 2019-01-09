أردوغان: تصريحات أمريكا بشأن الميليشيات الكردية "خطأ خطير"

أسطنبول - (د ب أ):

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي يزور تركيا حاليا بأنه يرتكب "خطأ خطيرا" بقيامه بحث أنقرة على تجنب شن هجوم على الميليشيات الكردية بعد انسحاب القوات الأمريكية من سورية.

وذكر أردوغان، في أنقرة أن تركيا تستعد لشن هجوم ضد "منظمات إرهابية" في سورية، وذلك في تصريحات تؤكد الشقاق بين الحليفين بحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن سورية.

وقبل وصوله لتركيا، أكد بولتون في إسرائيل أن أمريكا تريد ضمانات حماية من تركيا للأكراد الذين يحاربون في سورية قبل الانسحاب.

وقال اردوغان "ليس من الممكن أن نقبل أو نبتلع الرسالة التي أعطاها بولتون في إسرائيل".

وقالت وسائل الإعلام التركية إن اردوغان رفض استقبال بولتون بسبب تصريحاته بشأن وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال الرئيس التركي للصحفيين بعد كلمة في البرلمان إنه "لا حاجة" للقائه مرجعا السبب إلى "جدول أعماله المزدحم" وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأضاف اردوغان إن تركيا أنهت استعداداتها لـ"اتخاذ إجراء في وقت قريب للغاية لتحييد الجماعات الإرهابية على الأراضي السورية"، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مشيرا إلى "اتفاق توصلنا إليه" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أردوغان في وقت سابق اليوم "الوحدات الكردية لا تمثل الأكراد، ولا يمكن لتركيا قبول الشرط الأمريكي المتعلق بحماية إرهابيي وحدات حماية الشعب في سورية"، معتبرا أن المساواة بين الوحدات والأكراد ليس منطقيا. وشدد على أن تركيا لا تستهدف العرقية، وإنما تستهدف الإرهاب بغض النظر عن خلفيته.

وأضاف :"نحن نميز بين الإرهابيين والأبرياء: من خلال النظر إلى من يحملون السلاح ولمن يوجّهونه، والأعمال التي يقومون بها، والدماء التي يسفكونها، والقمع الذي يمارسونه".

وكان ابراهيم قالين، المستشار الأمني للرئيس التركي والمتحدث باسمه، قد قال اليوم أيضا إن الانسحاب المقرر للقوات الأمريكية من سورية يجب ألا "يخلق فرصا جديدة للمنظمات الإرهابية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قالين للصحفيين في أنقرة، بعد اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف قالين أن تركيا تتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بجمع الأسلحة التي أرسلتها إلى وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي)، التي تعتبر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم "داعش". وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية.

وتابع قالين "لا يجب أن يتوقع أحد أن تمنح تركيا ضمانات لمنظمة إرهابية لتبرير وجودها وإضفاء الشرعية عليها"، في إشارة إلى تصريحات بولتون.