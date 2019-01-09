صحف سعودية وبحرينية تتعرض لهجوم إلكتروني إيراني

(مصراوي):

قالت صحف سعودية وبحرينية، أمس الثلاثاء، إن مواقعها الإلكترونية تتعرض لهجمات من قبل قراصنة إنترنت مرتبطين بإيران وميليشيات الحوثي الموالية لها.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في بيان نشرته على حسابها بموقع "توتير" تعليقا على محاولة اختراق موقعها وموقع صحيفة "سعودي جازيت"، أن "جهات خبيثة موالية لإيران تحاول اختراق الصحيفتين"، وفق سكاي نيوز عربية.

وكان من المتعذر على المستخدمين تصفح موقع الصحيفتين.

وفي البيان الذي حمل عنوان ""قلعتان منيعتان في وجه الأعداء"، شدد رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" والمشرف العام على صحيفة "سعودي جازيت"، جميل الذيابي، أن حادثة ومحاولة اختراق موقعي الصحيفتين "ستزيد من إصرار هيئتي تحرير الصحيفتين على مواصلة كشف الجرائم الحوثية في اليمن".

وأكد مدير تحرير النشر الإلكتروني، سعد الخشرمي، "أن جهات خبيثة موالية لإيران حاولت عشرات المرات اختراق موقعي الصحيفتين، مشيرا إلى أن التقنيين أوقفوا موقعي "عكاظ" و"سعودي جازيت" خلال الساعات المقبلة احترازيا".

من ناحيتها، أوردت صحيفة "الوطن" البحرينية خبرا عاجلا على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيه إنها "تتعرض لهجمات إلكترونية "هاكر"(اختراق).

وأوضحت الصحيفة، أن من يقوم بهذه المحاولات "جماعات راديكالية يشتبه في أن يكون لها علاقة بإيران والحوثيين".

ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل.

ولإيران سجل طويل في القرصنة الإلكترونية، ويقول مراقبون إن فرق القرصنة الإيرانية جزء لا يتجزأ من منظومة إيران التخريبية في المنطقة والعالم.

وذكرت تقارير إخبارية أن القراصنة الإيرانيون شنوا هجمات في شتى الاتجاهات، مستهدفين شركات طاقة بالشرق الأوسط وبعض المنظمات في أميركا الشمالية واليابان، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

ووصل الأمر إلى استهداف رسائل البريد الإلكتروني لأكثر من 12 مسؤولا في وزارة الخزانة الأميركية ومعارضين إيرانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى جانب عدد مع علماء الذرة العرب.