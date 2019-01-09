تحرير مواقع استراتيجية بمديريات محافظة الجوف اليمنية

(مصراوي):

حررت قوات الجيش اليمني، مواقع استراتيجية جديدة في مديرية "خب والشعْف" بمحافظة الجوف، عقب معارك ضارية خاضتها ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش اليمني تمكنت، من تحرير وادي "الوجف" وجبال استراتيجية بمنطقة "سلبة" مُطلـّة على "وادي خب" و"منطقة الشعف"، وفق موقع سكاي نيوز عربية.

وأوضح المصدر، أن التقدم الاستراتيجي الذي أحرزته القوات الحكومية جاء في أعقاب هجوم مباغت شنته من ثلاث اتجاهات، فيما قطعت خطوط إمدادات المليشيات وأجبرتها على الانسحاب، بعد تكبدها خسائر فادحة بالعدد والعتاد.

إلى ذلك، أعلن عن مقتل وإصابة 9 من الميليشيا الإيرانية بينهم قيادي، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة "الملاجم" شرقي محافظة البيضاء.

وقالت مصادر عسكرية، إن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيات التسلل باتجاه مواقع في ميمنة جبهة الملاجم، وأجبرتها على التراجع والفرار.