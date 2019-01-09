العالم في صور: معاناة أطفال سوريا مستمرة.. وزيارة غير معلنة لجونج أون إلى بكين

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الثلاثاء، من استمرار معاناة الأطفال السوريين في شتاء البرد القارص، خاصة المتواجدين منهم في مخيمات النازحين بقرى أطمى، وإقليم إدلب الشمالي، الذي يسيطر عليه المعارضة، والقمة التي أقيمت بين رئيسي كوريا الشمالية والصين في بكين.