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    العالم في صور: معاناة أطفال سوريا مستمرة.. وزيارة غير معلنة لجونج أون إلى بكين

    02:00 ص الأربعاء 09 يناير 2019
    العالم في صور: معاناة أطفال سوريا مستمرة.. وزيارة غير معلنة لجونج أون إلى بكين

    كيليان كونواي

    كتب – مصراوي:

    رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الثلاثاء، من استمرار معاناة الأطفال السوريين في شتاء البرد القارص، خاصة المتواجدين منهم في مخيمات النازحين بقرى أطمى، وإقليم إدلب الشمالي، الذي يسيطر عليه المعارضة، والقمة التي أقيمت بين رئيسي كوريا الشمالية والصين في بكين.

    أطفال سوريا جونج أون بكين كوريا الشمالية دونالد ترامب

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