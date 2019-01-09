أبرز التصريحات في 24 ساعة: المجتمع الدولي يقدر تجربة مصر في مكافحة الإرهاب
القاهرة - مصراوي:
حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس من خطورة الأوضاع على الحدود الجنوبية لبلاده، مؤكدا حاجة الولايات المتحدة إلى بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وجدد الرئيس السوداني عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدعوة لحاملي السلاح للعودة إلى البلاد وتحكيم صوت العقل، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده سوف تضاعف الجهود الدبلوماسية والتجارية للضغط على إيران.
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