الخارجية تهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد منح تأشيرة العمل للدول الأوروبية

القاهرة (أ ش أ)

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الالتزام بقواعد منح تأشيرة العمل للدول الأوروبية.

وأكدت الخارجية - في بيان اليوم الثلاثاء - أنها رصدت انتشار ظاهرة حصول بعض المواطنين المصريين على تأشيرة عمل (Business Visa) لبعض الدول الأوروبية، اعتقاداً منهم بأن تلك التأشيرة تمنح صاحبها الحق في العمل بتلك الدول، ولكنها في الواقع مخصصة فقط لأغراض العمل المؤقت مثل عقد الاجتماعات أو حضور المؤتمرات.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع أفراد أو شركات تقوم بالدعاية والإعلان عن إمكانية قيامها بإصدار تأشيرة العمل المشار إليها من أجل تسهيل الحصول على فرصة عمل في الخارج.

وأضافت الخارجية أن تلك التأشيرة ما هي إلا تأشيرة دخول مؤقتة لا تمنح صاحبها الحق في العمل في تلك الدول، وهو ما قد يترتب عليه منع المواطن من الدخول وترحيله في حال ثبوت مخالفته للغرض الذي منحت من أجله تأشيرة الدخول.