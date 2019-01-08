سفير مصر بالجزائر: نرحب بالجمهور الجزائري في بطولة كأس الأمم الأفريقية

الجزائر (أ ش أ)

أكد السفير أيمن مشرفة سفير لدى الجزائر أن مصر هي عاصمة الرياضة العربية والأفريقية، وقال "نرحب بالجمهور الجزائري في بلده الثاني مصر".

وقال السفير مشرفة في تصريحات له اليوم اليوم الثلاثاء، بمناسبة فوز مصر بتنظيم كأس الأمم لأفريقية لكرة القدم 2019 إن مصر منذ ثورة 2019 وهي تشهد تطويرا كبيرا في البنية التحتية للرياضة والملاعب في كل المحافظات.

ورحب السفير المصري بالجمهور الجزائري الذي سيذهب لمؤازرة منتخب بلاده في البطولة.

وأشار إلى أن الفرصة ستكون فرصة للجمهور الجزائري للتمتع بالمقاصد السياحية المتنوعة في مصر، لافتا إلى أن العام الماضي شهد زيارة 41 ألف سائح جزائري في مصر وقال "نطمح أن في أن يصل العدد هذا العام إلى 100 ألف سائح جزائري".