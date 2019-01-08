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    سيناتور جمهوري يعترض على استخدام أموال وزارة الدفاع لبناء "جدار ترامب"

    10:26 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    سيناتور جمهوري يعترض على استخدام أموال وزارة الدفاع لبناء "جدار ترامب"

    جون ماكين

    كتب – مصراوي:

    اعترض السيناتور الجمهوري، ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، جون ماكين، على استخدام أموال وزارة الدفاع لبناء الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمسكيك، الذي أوصى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

    وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية أزمة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والكونجرس، الذي يرفض الموافقة على الميزانية الفيدرالية، بسبب بند خاص بتمويل جدار حدودي مع المكسيك، وهو ما جعل الحكومة تدخل في حالة "إغلاق جزئي" منذ 21 ديسمبر الماضي.

    مجلس الشيوخ جون ماكين وزارة الدفاع الولايات المتحدة المسكيك

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