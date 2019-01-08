برلماني جمهوري سابق: بناء جدار على الحدود ليس الحل الأمثل لصد المهاجرين

واشنطن (أ ش أ)

قال السياسي الأمريكي البارز، رون بول، اليوم الثلاثاء، إن الجدار الذي يريد الرئيس دونالد ترامب بناءه على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك ليس الحل الأمثل لكبح جماح الهجرة غير الشرعية.

وأضاف بول - حسبما ذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية - "لا أحب الجدران.. لا أرغب في حبس الناس داخل الجدران أو خارجها".

ورأى بول، الذي خاض سباق الحزب الجمهوري للترشح للرئاسة عامي 2008 و2012 وهو أيضا عضو مجلس النواب الجمهوري السابق عن ولاية تكساس، أن برامج الرعاية وسهولة الحصول على المواطنة يغري المهاجرين بالمجيء للولايات المتحدة.

واقترح بول أن إزالة هذه الحوافز المغرية للمهاجرين أجدى في ردعهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية.

تأتي تعليقات بول مع دخول الحكومة في يومها الـ 18 من الإغلاق الجزئي الذي أشعله طلب ترامب أكثر من 5 مليارات دولار لتمويل بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

وعرض الديمقراطيون تخصيص 1.3 مليار دولار قيمة تدابير لتأمين الحدود، لكنهم رفضوا تخصيص أموال لبناء الجدار.