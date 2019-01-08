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    نائب ترامب: لدينا حالة طوارئ حقيقية على حدود المكسيك ويجب بناء الجدار

    08:43 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    نائب ترامب: لدينا حالة طوارئ حقيقية على حدود المكسيك ويجب بناء الجدار

    مايك بنس

    واشنطن (أ ش أ)

    حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس من خطورة الأوضاع على الحدود الجنوبية لبلاده، مؤكدا حاجة الولايات المتحدة إلى بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

    وأوضح بنس -في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء- أن الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف أن الوضع في الحدود الجنوبية حالة طوارئ حقيقية، مشددا أن بلاده في حاجة إلى موارد جديدة وإلى بناء جدار، وأن يعمل الكونجرس مع الرئيس دونالد ترامب لمعالجة هذه القضية للأبد.

    وأشار نائب الرئيس إلى أن الشعب الأمريكي ليس قلقًا بشأن الجدل السياسي في البلاد ولكن يقلق بشأن ما يحدث على الحدود.

    ومن المتوقع أن يلقي ترامب خطابًا مساء اليوم حول الأزمة على الحدود الجنوبية.

    ويتمسك الديمقراطيون بموقفهم من رفض منح إدارة ترامب 5.7 مليار دولار لتمويل بناء الجدار الحدودي، في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي بفرض حالة طوارئ وطنية ما يمكنه من بناء الجدار دون موافقة الكونجرس.

    يشار إلى أن ترامب أعلن مرارًا اعتزامه رفض التوقيع على أي اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي ما لم يتضمن هذا الاتفاق تخصيص التمويل لإقامة الجدار الحدودي.

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    مايك بنس المكسيك الولايات المتحدة الكونجرس

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