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    توقف جميع الرحلات المغادرة في "هيثرو" بلندن بسبب تحليق طائرة بدون طيار

    08:15 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    توقف جميع الرحلات المغادرة في "هيثرو" بلندن بسبب تحليق طائرة بدون طيار

    طائرة بدون طيار

    كتب – مصراوي:

    أعلنت السلطات البريطانية، توقف جميع الرحلات المغادرة في مطار هيثرو بلندن، بسبب تحليق طائرة من دون طيار في محيط المطار، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

    وكان مطار "جاتويك" في العاصمة لندن، شهد نفس الحالة، بسبب تهديدات طائرات من دون طيار في المجال الجوي للمطار، مرتين متتاليتين خلال يومين.

    وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور للركاب وهم يفترشون أرض المطار.

    وأعلن مطار "جاتويك" في بيان له، أن الطائرات لا يمكنها المغادرة، في حين تقرر تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى.

    لندن طائرة بدون طيار بريطانيا

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