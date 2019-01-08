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    انتشال 5 جثث لمهاجرين غير شرعيين من البحر المتوسط شرقي سرت الليبية

    07:52 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    انتشال 5 جثث لمهاجرين غير شرعيين من البحر المتوسط شرقي سرت الليبية

    أرشيفية

    سرت (أ ش أ)

    انتشل فريق تابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي بمدينة سرت، 5 جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين عثر عليها على شاطئ البحر بمناطق "هراوة و30 و40" شرقي المدينة.

    وقال مصدر في جهاز حرس السواحل في سرت لموقع "بوابة الوسط الليبية" اليوم الثلاثاء، إن فريق الهلال الأحمر نقل جثامين المهاجرين بعد انتشالها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ابن سينا، منوهًا بأنه سيجري نقلها إلى مدينة مصراتة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيالها.

    وأكد المصدر أن جهاز حرس السواحل في سرت ينظم باستمرار دوريات أمنية لمراقبة الساحل البحري في منطقة سرت من بلدة هراوة شرقًا وحتى بويرات الحسون غربًا.

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    مهاجرين غير شرعيين البحر المتوسط مدينة سرت ليبيا جمعية الهلال الأحمر

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