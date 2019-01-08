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    السيطرة على حريق بمقر السفارة المصرية في الجزائر

    07:33 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    السيطرة على حريق بمقر السفارة المصرية في الجزائر

    أرشيفية

    الجزائر (أ ش أ)

    شب حريق محدود في مقر السفارة المصرية بالجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، أدى إلى احتراق المحولات الكهربائية بالسفارة.

    وقال السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إن الحريق شب في غرفة المحولات الكهربائية، واستطاع رجال الإطفاء الجزائريين إخماد الحريق، وتبين أنه نتيجة ماس كهربائي.

    وأضاف السفير مشرفة أنه تم إخلاء القسم القنصلي خلال التعامل مع الحريق، مؤكدا أن الحريق لم يخلف خسائر بشرية أو أضرار مادية بخلاف المحولات الكهربائية.

    يذكر أن السفارة المصرية في الجزائر تقع في حي حيدرة وهو يعرف بأنه حي دبلوماسي إذ يضم العديد من السفارات، ومنها سفارة فرنسا التي تجاور السفارة المصرية.

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    حريق الجزائر السفارة المصرية أيمن مشرفة

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