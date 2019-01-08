وزير البريكست: بريطانيا لا تسعى إلى تمديد عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن (د ب أ)

قال الوزير البريطاني المكلف بشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا لا تسعى إلى تمديد عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي الممتدة لعامين على الرغم من الجمود في البرلمان قبل أسابيع من موعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال باركلي لشبكة "سكاي نيوز": إن الحكومة "لا تسعى إلى تمديد المدة الواردة بالمادة 50" من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح لأي دولة من دول الاتحاد الأروبي أن تخرج من التكتل بعد مفاوضات تصل مدتها إلى عامين.

وكان باركلي يرد على سؤال على إمكانية تمديد المدة الواردة بالمادة 50 من المعاهدة وسط تكهنات في وسائل الإعلام البريطانية أن المناقشات غير الرسمية تجري بالفعل.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني، إنه يعتقد أن القادة الأوروبيين سيدرسون أي طلب بريطاني لتمديد المدة الواردة بالمادة 50 إلى ما بعد الموعد المقرر في 29مارس.

وذكر كوفيني للصحفيين بعد لقاء وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في دبلن "بالتأكيد من وجهة النظر الأيرلندية، إذا تم تقديم هذا الطلب وله ما يبرره، فلن نقف في الطريق".

وأشارت العديد من عواصم دول الاتحاد الأوروبي إلى أنها لا تعارض من حيث المبدأ إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد لكنها ترفض استئناف المفاوضات.