ملك الأردن ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

عمان (أ ش أ)

بحث ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء في الأردن، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية - الأمريكية، وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات وفرص توسيع التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين تناولا أيضا آخر المستجدات على الساحة السورية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وبما يضمن عودة آمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم.

وتطرق اللقاء أيضا إلى المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن الشهر المقبل لدعم الاقتصاد والاستثمار في الأردن، وأعرب العاهل الأردني عن تطلعه لمشاركة فاعلة للولايات المتحدة الأمريكية فيه.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع الأردن، ومواصلة العمل معه من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحول التصعيد الإسرائيلي في القدس، أكد ملك الأردن أهمية الدور الأمريكي لوقف التصعيد الإسرائيلي هناك والانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك.