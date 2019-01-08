النمسا: نتعاون مع مصر في كل المجالات باعتبارها من أهم شركاء الاتحاد الأوروبي

فيينا (أ ش أ)

قالت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل إن التعاون مع مصر وتونس ليس قاصرا على مكافحة الإرهاب والهجرة الشرعية فقط، بل يمتد إلى كل المجالات باعتبار أن البلدين من أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا.

وأكدت كنايسل- في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض خطة الوزارة لعام 2019- استمرار بلادها في دعم وإغاثة الشعبين السوري واليمني وتقديم كافة الرعاية الإنسانية والإغاثية لضحايا الحروب.

وفيما يخص قضية الاندماج والتي تحظى باهتمام واسع من الاتحاد الأوروبي، أوضحت الوزيرة النمساوية أن بلادها تبذل كل الجهود الممكنة لنجاح برنامج الاندماج وتركز على دور المرأة في هذا الأمر باعتبارها المحرك الرئيسي لتحقيق الاندماج، ومنع ظهور المجتمعات الموازية وتحقيق السلام الاجتماعي.

وقالت الوزيرة إن المقر الأوروبي للأمم المتحدة في فيينا يحتفل هذا العام بمرور 40 عاما على تأسيسه، وهي مناسبة مهمة للتأكيد على دور المنظمات الدولية في تعزيز التنمية ودعم المبادرات الاجتماعية الخاصة بالأسرة والصحة العامة.

وفيما يخص الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، أضافت أنه لن يسمح للنمساويين بحمل الجنسية المزدوجة في بريطانيا بعد تطبيق "بريكست" كما أن المواطنين البريطانيين في النمسا- أكثر من 10 آلاف- سيفقدون حقهم في الإقامة.