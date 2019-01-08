المفوضية الأوروبية تؤكد دعمها للرئيس الفرنسي وحكومته

بروكسل (أ ش أ)

أعربت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، عن ثقتها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، وذلك في أعقاب انتقادات وجهها مسؤولون إيطاليون للسلطات الفرنسية وأعربوا عن دعمهم لاحتجاجات أصحاب السترات الصفراء.

وامتنع المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - عن ذكر حركة السترات الصفراء بشكل مباشر، ولكنه قال "لدينا ثقة بقدرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تنفيذ البرنامج الذي انتخبه الشعب الفرنسي من أجله".

وكان وزير العمل الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني - اللذان يقودان حزبي الائتلاف الحاكم (حركة خمس نجوم / الرابطة) - قد وجها انتقادات واسعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، وعبرا عن دعمها لحركة السترات الصفراء الاحتجاجية في فرنسا.