في أول يوم عمل.. نائب أمير مكة الجديد يستقل قطار الحرمين (صور وفيديو)

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القاهرة- (مصراوي):

استقلّ نائب أمير منطقة مكة المكرمة الجديد، الأمير بدر بن سلطان، قطار الحرمين من جدّة إلى مكة المكرمة في أول يوم يباشر فيه عمله نائبًا لأمير المنطقة.

وانطلق الأمير بدر صباح الثلاثاء من جدة، ووصل إلى محطة الرصيفة بمكة، واستمع عند وصوله إلى شرح عن مكونات المحطة والخدمات التي تقدمها، حسبما ذكرت تقارير سعودية.

وفي أكتوبر الماضي، انطلقت أولى رحلات قطار الحرمين السريع، بقيادة الكابتن عبدالرحمن الشهري، بعد أسبوعين من تدشينه رسميًا من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويُعد أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، تم تدشينه في 25 سبتمبر الماضي، بتكلفة حوالي 60 مليار ريال سعودي.

يبلغ طول مساره 450 كيلومترًا خط مزدوج يربط 5 محطات في كلٍ من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كيلومتر في الساعة.

بحسب رئيس هيئة النقل العام بالسعودية الدكتور رميح الرميح،، جرى تنفيذ هذا المشروع العملاق على 3 مراحل، أولها مرحلة الأعمال المدنية والأرضية وخلالها تم إنشاء 138 جسرًا، و850 عبّارة، مع إزاحة 150 مليون متر مكعب من الرمال والصخور لتمهيد المسار، من قِبل تحالف من الشركات الوطنية والدولية.

أما المرحلة الثانية فتمثّلت في إنشاء 4 محطات في مكة المكرمة، جدة، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمدينة المنورة، من خلال شركات محلية وعالمية.

بينما اختصت المرحلة الثالثة ببناء الخط الحديدي، وتوريد أنظمة الإشارات والتحكم والتذاكر والاتصالات، وتصنيع القطارات، والتشغيل والصيانة لمدة 12 عامًا، وذلك من خلال تحالف إسباني متخصص في القطارات السريعة.

ويُمكن لقطار الحرمين استيعاب 60 مليون مسافر سنويًا، من خلال أسطول قوامه 35 قطارًا. وسعة كل قطار 417 مقعدًا، مُجهّزة بأحدث وسائل الراحة والتقنيات.