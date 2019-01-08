شكري: عودة سوريا للجامعة العربية مرتبط باتخاذ دمشق خطوات ضرورية

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن قرار عودة سوريا للجامعة العربية هو قرار يخص مجلس الجامعة، مؤكدا أن عدم إقدام حكومة دمشق لاتخاذ خطوات ضرورية لتفعيل القرار السياسى يجعل الأمر كما هو عليه وليس هناك أى تطور.

وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مع نظيره المغربى أهمية تفعيل الحل السياسى فى البلاد، أهمية استعادة سوريا لسيادتها على أراضيها واضطلاع حكومة دمشق بمسؤوليتها تجاه الشعب السورى، مشيرا إلى أن الأهم هو حل الأزمة الراهنة التى أثرت سلبيا على الشعب السورى.