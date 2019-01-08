المرصد: 32 قتيلا في هجمات مضادة لداعش في شرق سوريا

دمشق- (أ ف ب):

قتل عشرات المقاتلين في هجمات مضادة دامية شنها تنظيم داعش ضد قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل عربية-كردية، في شرق سوريا، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء.

وقال المرصد إن الهجمات المضادة التي أطلقها داعش مساء الأحد، مستفيدا من عاصفة رملية وسوء الأحوال الجوية أدت الى مقتل 23 مقاتلا من قوات سوريا الديموقراطية فيما قتل تسعة جهاديين عند شنهم هذه الهجمات.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، لوكالة فرانس برس إن تنظيم الدولة الاسلامية شن ليل الأحد "هجمات معاكسة مستفيدا من الاحوال الجوية وعاصفة رملية" مشيرا الى ان "الهجمات حصلت على ثلاثة محاور بشكل متزامن وكان هناك اثنان على الاقل لديهما حزام ناسف".

واطلقت قوات سوريا الديموقراطية في سبتمبر بدعم من التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين هجوما على آخر معاقل داعش في محافظة دير الزور في شرق سوريا قرب الحدود العراقية.