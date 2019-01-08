وفاة وإصابة 4 أشخاص جراء موجة الطقس السيء في لبنان

بيروت - ( د ب أ ):

لقي لبناني حتفه وأصيب ثلاثة آخرون جراء العاصفة "نورما" التي تجتاح لبنان وتسببت في موجة من الطقس السيء بالبلاد .

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم الثلاثاء أن شابا من بلدة حومين الفوقا في جنوب لبنان توفي في حادث سير تعرض له إذ انقلبت به سيارة في محيط نهر الزهراني.

وأضافت أن حادث انزلاق سيارة على طريق عام دير ميماس - النبطية في جنوب لبنان أدى إلى سقوط 3 جرحى.

وأدت غزارة السيول، بحسب الوكالة، إلى حدوث انهيارات للأتربة شمال لبنان وجنوبه، وتشكلت البرك والبحيرات على الطرقات الرئيسية والفرعية جنوب لبنان.

وقرر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مروان حمادة " إقفال المدارس والثانويات والمهنيات كافة وحتى تلك التي تعتمد الدوام المسائي للنازحين، ابتداء من ظهر اليوم إلى صباح بعد غد الخميس المقبل.

جاء ذلك بعد الاطلاع على التقارير المتعلقة بالأحوال الجوية التي تتوقع اشتداد تأثير العاصفة بعد ظهر اليوم، وتجنباً لحدوث انزلاقات أو حوادث لسيارات نقل التلاميذ بسبب الثلوج وسوء الرؤية.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني اللبناني أن " تستمر العاصفة (NORMA) بالتأثير على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان حيث تبلغ ذروتها اعتبارا من بعد ظهر اليوم وتنحسر تدريجياً غدا .

وحذّرت من السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة والتي تسبب انجرافات في التربة وفيضانات على ضفاف الأنهار وخطر سقوط لوحات الإعلانات بسبب شدة الرياح.