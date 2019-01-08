وزير خارجية ألمانيا يحذر من مواجهة مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد

دبلن - (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء من المخاطر التي قد تنتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق منظم لذلك.

وقال ماس اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر منعقد في دبلن، عاصمة جمهورية أيرلندا، إن عدم التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي إلى أضرار جسيمة في بريطانيا وكذلك في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير الاتحادي قائلا:"إننا نحث أصدقاءنا البريطانيين بشكل ملح على التصرف على نحو مسؤول"، وتعهد ماس لجمهورية أيرلندا بتضامن بلاده .

يشار إلى أن مسألة الحدود بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الاوروبي، وأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا تمثل نقطة محورية حاسمة في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل .