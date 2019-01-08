وزير إماراتي: لا نية للحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد

صنعاء - (د ب أ):

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إنه لا نية لجماعة الحوثيين في اليمن بتنفيذ اتفاق السويد.

وكتب، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إن "التطورات حول الحديدة تشير إلى أنه لا نية للحوثي باحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد ... وقد آن الأوان للعديد من المنظمات غير الحكومية والرأي العام الدولي أن يضغط على المعطّل الحقيقي للحل السياسي في اليمن".

وأضاف أن "التطبيق الكامل لالتزامات السويد أولوية، بعيدا عن التسويف والتعطيل والتلاعب، والهروب عبر المطالب والشروط الجديدة لن ينفع الحوثي هذه المرة، ومن الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة القادمة للعملية السياسية".

وتابع :"التحالف في موقف سياسي جيد جدا، وهو يراقب محاولة الحوثي التلاعب بالتزامات واضحة".

وتبادلت الحكومة اليمنية والحوثيين، خلال الأيام الماضية، الاتهامات بشأن عدم تنفيذ اتفاقات السويد بشأن محافظة الحديدة، التي تحتوي أهم موانئ البلاد، والذي يستقبل أكثر من 70% من المساعدات والواردات التجارية.