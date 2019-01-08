بولندي متهم بالخيانة بإندونيسيا يرفض المثول للمحاكمة

جاكرتا - (د ب أ):

رفض مواطن بولندي كان من المقرر أن يمثل اليوم الثلاثاء للمحاكمة بتهمة الخيانة بسبب مزاعم مساعدته لمتمردين انفصاليين في إقليم بابوا غينيا المضطرب بإندونيسيا، الجلوس في قفص الاتهام، وذلك بحسب ما قالته محامية الدفاع عنه.

وقالت المحامية لطيفة انوم سيريجار، إن جاكوب فابيان سكيرزيبسكي 39 عاما، هو أول أجنبي على الاطلاق يُتهم بالخيانة في إندونيسيا، وإنه قد يواجه حكما بالسجن لمدة 20 عاما كحد أقصى في حالة إدانته.

وقد رفض سكيرزيبسكي تناول الطعام منذ أن تم نقله إلى مركز احتجاز تابع للشرطة في منطقة وامينا، لكي يمثل للمحاكمة، وأصر على أن تتم محاكمته في جايابورا، عاصمة الاقليم.

وقالت سيريجار "إنه مكتئب ويرفض المثول للمحاكمة... لقد شكا من نقص في المرافق الأساسية، التي تشمل المياه النظيفة".

وتم تأجيل المحاكمة حتى 14 من يناير الجاري.

وأضافت سيريجار أن موكلها يصر على أنه بريء.