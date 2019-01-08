مقتل شخص وفقدان 3 عقب اندلاع النيران في ناقلة نفط قبالة هونج كونج

هونج كونج- (د ب ا):

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن شخصا لقى حتفه وفقد ثلاثة آخرون عقب اندلاع النيران في ناقلة نفط قبالة هونج كونج.

وأفادت إذاعة ار تي اتش كيه في هونج كونج بأن الواقعة حدثت قبالة جزيرة لاما. وأظهرت صورة نشرها الموقع الإلكتروني للإذاعة النيران على متن السفينة التي يبلغ طولها 144 مترا، بالإضافة إلى دخان كثيف في السماء.

وأضافت الإذاعة أنه جرى إنقاذ 23 شخصا، وجرى نقل ما لايقل عن ثلاثة أشخاص للمستشفى لتلقى العلاج.

وكانت ناقلة النفط اولاك فورتشن المسجلة في فيتنام قد وصلت هونج كونج قادمة من دونجوان في بيرل ريفر ديلتا في جنوب الصين.

وقال سكان بجزيرة لانتاو، أكبر جزر هونج كونج، إنهم سمعوا دوي انفجار كبير في وقت مبكر من اليوم، حيث قال البعض إن الانفجار أدى لاهتزاز النوافذ.